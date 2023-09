Charles III en France : le menu du dîner à Versailles dévoilé

La visite du monarque anglais en France était initialement prévue du 26 au 29 mars 2023. Annulée en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites, cette dernière débutera ce mercredi 20 septembre pour s'achever vendredi 22 septembre, selon un programme quasi identique à celui du printemps dernier. Cela comprend notamment le dîner dans la galerie des Glaces du château de Versailles sur lequel s'achèvera cette première journée et dont le menu a été dévoilé. Le roi Charles III et son épouse la reine Camilla se verront donc servir des fruits de mer et de la volaille avant de goûter à l'une des créations phares de Pierre Hermé.