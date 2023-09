Pourquoi Charles III parle-t-il aussi bien français ?

Une belle occasion pour le souverain de souligner l'amitié qui unit son pays à la France, tout en honorant la mémoire de sa mère qui avait réservé à la France sa première visite officielle en tant que reine en avril 1957. Francophone et francophile, Charles partageait avec Elizabeth II le même attachement à l'Hexagone où il est déjà venu 34 fois. Et s'il parle le gallois et l'allemand, il manie également parfaitement la langue de Molière, comme il a pu le montrer au cours de ses précédentes visites. On se souvient notamment de son discours de remerciement prononcé en français lors de la remise de la Légion d'honneur pour la ville de Londres, le 18 juin 2020 aux côtés d'Emmanuel Macron.