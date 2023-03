Charles III et Camilla en France : le programme complet de la visite officielle

Le souverain et son épouse sont attendus aux abords de l’Arc de Triomphe lundi peu avant 10 heures du matin. Sur place, ils retrouveront Emmanuel et Brigitte Macron, la Première ministre Elisabeth Borne, la ministre de l’Europe et des Affaires Européennes Catherine Colonna, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, la maire de Paris Anne Hidalgo et plusieurs responsables militaires. Après les hymnes "God Save the King" et "La Marseillaise", joués par les chœurs de l’Armée française, le roi et le chef de l'État passeront les troupes en revue avant de déposer une gerbe devant la tombe du soldat inconnu.