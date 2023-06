Processions, poney et coups de canon : Charles III fêtera son couronnement en Écosse en juillet

Le public est invité à se masser le long du Royal Mile, la rue principale du vieil Edimbourg, pour tenter d’apercevoir les deux processions. Mais les Écossais répondront-ils présents au milieu des touristes ? Entre eux et les Windsor, c’est "je t’aime moi non plus" depuis des années. Une enquête d’opinion YouGov/Times d’octobre 2022 rapportait que la population locale était divisée sur le maintien d’une monarchie en cas d’indépendance (41% pour, 40% contre). Plus globalement outre-Manche, le désintérêt pour les affaires de la couronne s'est fait ressentir lors de la retransmission télévisée du couronnement, qui a été moins suivie que les cérémonies des Jeux olympiques de Londres en 2012 et la finale de l’Euro 2020 de football.