Charles III fixe la date de son premier défilé d’anniversaire et offre un nouveau rôle à Kate

L’an dernier, le Trooping the Colour avait marqué le début de quatre jours de fête au Royaume-Uni en l’honneur du jubilé de platine de la reine. Pour la première fois en 70 ans, elle n’était pas allée saluer les troupes et avait été remplacée dans l’exercice par son fils aîné, sa fille Anne et son petit-fils William. Comme une forme de répétition pour Charles III, né le 14 novembre, qui réitèrera l’expérience l’été prochain mais en tant que roi cette fois. À cette occasion, la famille royale continue son jeu de chaises musicales de titres depuis la mort d’Elizabeth II.