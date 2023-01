Couronnement du roi Charles III : Buckingham dévoile le programme de trois jours de festivités

Une cérémonie en grande pompe. Huit mois après la mort de la reine Elizabeth II, monarque de tous les records, son fils Charles III sera couronné le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster. Le dernier couronnement, celui d'Elizabeth II, remonte au 2 juin 1953. Pour la première fois, l'événement, grandiose, avait été retransmis à la télévision et regardé par 27 millions de Britanniques, pour 36 millions d'habitants à l'époque. Il avait alors duré plus de trois heures, devant 8251 invités massés dans l'Abbaye. 129 nations et territoires y étaient officiellement représentés.

Le couronnement de Charles III, âgé de 74 ans, marquera-t-il également l'Histoire ? Le palais de Buckingham, qui a commencé à dévoiler ce samedi 21 janvier le programme des trois jours de festivités, veut en tout cas faire de "cet événement historique" un moment heureux qui donne "l'occasion aux gens de se réunir". TF1info fait le point sur ce que l'on sait pour le moment.