Les Britanniques pourront payer avec des billets à l’effigie de Charles III dès juin

La Banque d’Angleterre a communiqué la date de mise en circulation de ses nouveaux billets. Exit Elizabeth II, c’est son fils qui s’affiche désormais sur les quatre coupures de 5, 10, 20 et 50 pounds. Mais celles représentant la défunte souveraine ne deviendront pas obsolètes pour autant.

Ils n’attendent plus qu’à sortir des coffres. Les nouveaux billets représentant Charles III entreront en circulation le 5 juin prochain outre-Manche, un peu plus d’un an après son couronnement. "Aucun autre changement" ne sera visible sur les coupures de 5, 10, 20 et 50 pounds, précise la Banque d’Angleterre dans un communiqué. Jusque-là, c’est la reine Elizabeth II qui était présente sur les billets. Ces anciennes versions "continueront d’avoir cours légal", précise l’institution qui joue la carte écologique.

Sa première pièce est disponible depuis décembre

À la demande du palais, la Banque d’Angleterre s’engage à "minimiser l’impact environnemental et financier" de cette mise à jour. "Le public commencera à voir les nouveaux billets du roi Charles III très progressivement", explique le communiqué. Ils ne seront d’ailleurs imprimés "que pour remplacer ceux qui sont usés et pour répondre à toute augmentation globale de la demande de billets". Un système d’échange sera toutefois mis en place "pour une courte période" pour les Britanniques qui le souhaitent. "Les détails seront transmis ultérieurement", indique l’institution.

Bank of England

Les premières pièces décorées du visage de Charles III, qui lutte contre un cancer, ont commencé à être utilisées le 8 décembre. Près de 5 millions de pièces de 50 cents ont été distribuées dans les bureaux de poste en fin d’année. Le double devrait à terme remplir les porte-monnaies des Britanniques. Créée par la Monnaie royale, cette pièce rend aussi hommage à la défunte souveraine. Son revers fait écho au couronnement de 1953 et comprend les emblèmes des quatre nations du Royaume-Uni : une rose pour l’Angleterre, un chardon pour l’Écosse, un trèfle pour l’Irlande du Nord et un poireau pour le pays de Galles.

"L'effigie du roi a été créée par le célèbre sculpteur britannique Martin Jennings et a été personnellement approuvée par Sa Majesté. Conformément à la tradition, le portrait du roi est tourné vers la gauche, dans le sens opposé à celui de la reine Elizabeth II", indique la Monnaie royale. Premier symbole palpable de la transition entre les deux monarques, la version commémorative de la pièce a attiré les curieux et a permis au site de l’institution d’enregistrer "un nombre record de visiteurs dans les heures qui ont suivi" sa mise en vente.