Actuellement traité pour un cancer, Charles III reprend du service

Charles III assistera bien ce dimanche à la traditionnelle messe de Pâques à Windsor. Atteint d'un cancer, le souverain exerce des fonctions officielles discrètes derrière les murs du palais. Son déplacement devrait rassurer les Britanniques sous le choc depuis l'annonce du cancer de Kate Middleton.

Une apparition qui devrait rassurer les Britanniques. Le roi Charles III, qui est actuellement traité pour un cancer, assistera ce dimanche à la traditionnelle messe de Pâques à Windsor, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué, comme le rapporte l'AFP.

Il se rendra dans la matinée à la chapelle Saint-Georges de Windsor avec la reine Camilla et d'autres membres de la famille royale. Le prince William et Kate Middleton, qui a révélé vendredi être atteinte d'un cancer, seront cependant absents, prenant du repos à l'abri de l'attention médiatique avec leurs enfants.

La famille royale ébranlée

Le palais de Buckingham a révélé début février que le roi était atteint d'un cancer, découvert lors d'une opération de la prostate quelques jours plus tôt, et avait commencé un traitement. Charles III a depuis annulé tout engagement officiel public, mais il continue de remplir certaines fonctions officielles ou des rendez-vous en petit comité, comme ses entretiens avec le Premier ministre. Mardi, il a ainsi reçu des représentants des différentes religions au palais de Buckingham.

Vendredi dernier, Kate Middleton a annoncé à son tour être atteinte d'un cancer, sans en préciser non plus la nature, et avoir commencé une chimiothérapie. Son cancer a été découvert après une lourde opération de l'abdomen qui a eu lieu mi-janvier. Le roi s'est dit "fier" du courage de la princesse de Galles, après des semaines de spéculations dans les médias et sur les réseaux sociaux suscitées par l'absence d'apparition publique de l'épouse de William depuis Noël.

Selon l'agence britannique PA, le prince de Galles devrait reprendre ses fonctions publiques après les vacances de Pâques et la rentrée scolaire des enfants du couple, George, Charlotte et Louis.