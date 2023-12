Charles III s’accompagne d’un détail inédit pour son deuxième discours de Noël

Le roi d’Angleterre se pliera ce lundi 25 décembre à une tradition mise en place par son arrière-grand-père George V. À 15h, son allocution de Noël sera diffusée à la télévision britannique, dans les pays du Commonwealth, mais aussi sur YouTube. Une édition 2023 enregistrée au palais de Buckingham avec, dans son dos, un accessoire auquel cet écolo convaincu compte bien offrir une seconde vie.

Le rendez-vous est noté dans les agendas royaux depuis déjà 91 ans. Charles III s’adressera aux Britanniques et aux pays membres du Commonwealth lors du traditionnel discours de Noël du souverain, retransmis tous les ans à 15h pétantes à la télévision et à la radio. Après une première allocution enregistrée à la chapelle St George du château de Windsor, où reposent ses parents Elizabeth II et le prince Philip, le septuagénaire a délocalisé l’enregistrement à Buckingham Palace.

Son beau sapin bientôt roi des forêts

Une première photo diffusée par ses services montre Charles III dans la Centre Room, pièce centrale du palais comme son nom l’indique, qui donne sur le balcon d’où la famille royale salue régulièrement la foule. C’est là qu’il est apparu le 6 mai avec sa couronne sur la tête après la cérémonie l’ayant officiellement intronisé roi. Derrière lui, on aperçoit le mémorial dédié à la reine Victoria. Le monarque britannique pose debout devant un sapin qui, pour la toute première fois, est un arbre vivant et non coupé.

La presse britannique rapporte que le sapin sera replanté après les fêtes. Il est également décoré d’objets naturels et durables, comme du bois tourné à la main, des pommes de pin ou des oranges séchées. De quoi répondre aux préoccupations environnementales de Charles III, précurseur dans la lutte pour la survie de la planète. Son discours, dont le contenu n'a pas été dévoilé, pourrait bien évoquer la cause écologique après que le roi a prononcé le discours d'ouverture à la COP28 de Dubaï.

Le souverain ne dérogera pas non plus cette année à la tradition qui veut que les Windsor célèbrent Noël dans leur propriété de Sandringham, dans le Norfolk. Unie face à la résurgence de la chasse aux racistes parmi ses rangs ces dernières semaines, la famille royale britannique devrait assister presque au complet à la messe à l’église St-Mary Magdalene lundi matin.

Sont évidemment attendus William, Kate et leurs enfants. Mais pas Harry et Meghan, paparazzés avec Archie et Lilibet au Costa Rica avant les fêtes. En choisissant de tenir son discours de Noël loin de son bureau, Charles III évite aussi les futurs décryptages sur les choix de photos de famille qui auraient pu y être installées alors que les tensions familiales ne sont pas retombées. Mieux vaut prévenir que guérir, se félicite sans doute Buckingham.