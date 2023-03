Son séjour en France reporté, Charles III maintient sa visite en Allemagne

Les scènes de violences qui ont émaillé la neuvième journée de grève contre la réforme des retraites dans toute la France ont-elles été décisives pour l’exécutif ? Elles ne sont pas mentionnées. Mais du côté de Downing Street, on précise que c’est Emmanuel Macron lui-même, et non le Premier ministre Rishi Sunak, qui a "demandé" le report de la visite. Une version des faits confirmée par le chef de l'État à Bruxelles.

"Nous manquerions d'un certain bon sens de proposer à Sa majesté de faire une visite d'État dans ce contexte", a-t-il répondu à une question de la presse britannique. "J'ai pris l'initiative de l'appeler et de lui dire quelle était la situation. Le bon sens et l'amitié nous a conduit à demander un report", a encore expliqué le président, évoquant l'hypothèse d'une nouvelle visite "au début de l'été". Donc après le couronnement auquel il assistera à Westminster le 6 mai prochain.

À Buckingham Palace, pas question de dramatiser. Le roi Charles et Camilla se réjouissent d'aller en France "dès que des dates pourront être trouvées", a réagi le palais, déjà tourné vers la suite de son calendrier. Car si le successeur d’Elizabeth II est contraint de reporter sa visite en France, il n’a pas renoncé à l’intégralité de son premier voyage officiel puisqu’il se rendra comme prévu en Allemagne à partir de mercredi.