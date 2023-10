Charlotte Arnould répond à la lettre de Gérard Depardieu : "Un message vraiment immonde"

24 heures après la publication de la lettre ouverte de Gérard Depardieu dans Le Figaro, Charlotte Arnould, 27 ans, répond à l’acteur de 74 ans dans une interview à Elle. "C'est un message vraiment immonde : il m'a souillée en 2018 et d'une certaine façon, il continue de le faire par les mots", déclare la jeune femme qui voit dans cette publication "une nouvelle stratégie" de communication de la part d’un homme qui doit "se sentir acculé dans la perspective d'un procès".

En août 2018, Charlotte Arnould avait porté plainte contre Gérard Depardieu, l’accusant de l’avoir violé à deux reprises à son domicile parisien quelques jours plus tôt. L’acteur avait nié les faits et obtenu un non-lieu après plusieurs mois d’enquête. Mais la justice a finalement rouvert le dossier avant de mettre le géant du cinéma français en examen pour viols et agressions sexuelles en décembre 2020.