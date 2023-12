"Cette fois, c’est Poulet : Impossible" : 23 ans après, "Chicken Run" repart en mission sur Netflix

Les poulets les plus célèbres du cinéma d’animation sortent de leur retraite pour une aventure inédite, à découvrir ce vendredi 15 décembre sur Netflix. Dans "La Menace Nuggets", Ginger et Rocky se mobilisent pour sauver leur fille Molly, prise au piège d’une redoutable usine fabriquant... des nuggets ! Le réalisateur Sam Fell et le co-fondateur des studios Aardman Peter Lorde racontent à TF1 la conception de ce retour très attendu.

Leurs noms s’affichent sur une large valise. Car Ginger et Rocky aussi ont fait le déplacement jusqu’à Paris pour promouvoir leur nouvelle aventure. Installés devant nous auprès de leurs créateurs, ces poulets ont révolutionné le cinéma d’animation avec Chicken Run, l'histoire folle d'une évasion organisée par les pensionnaires d'un poulailler pour fuir leur tortionnaire, l'effrayante Madame Tweedy. Séduit par le concept du studio anglais Aardman, Steven Spielberg se décide à produire ces marionnettes en pâte à modeler. En France, près de 3 millions de spectateurs se pressent en salles à sa sortie en 2000.

23 ans plus tard, Chicken Run reste le plus film d'animation en image par image le plus rentable de tous les temps. Il se murmure même que son succès a poussé l'Académie des Oscars à créer une catégorie spéciale récompensant les films d'animation. Mais la suite, elle, s'est fait attendre. "Avec le temps, c'est devenu de plus en plus difficile parce que c’était de plus en plus intimidant. Chicken Run a touché tellement de coeurs. Il y a une sorte de responsabilité croissante de faire les choses correctement, de proposer quelque chose de nouveau qui soit aussi satisfaisant que le premier film", reconnaît Sam Fell, choisi pour diriger La Menace Nuggets, disponible ce vendredi 15 décembre sur Netflix.

Désormais installés avec leurs amis sur une île loin des hommes, Ginger et Rocky sont contraints de quitter leur paradis pour secourir leur fille Molly, ado rebelle aux mains d'une usine transformant les poulets en nuggets que dirigent... Madame Tweedy et son compagnon. Forcément moins surprenant mais tout aussi piquant que son prédécesseur, ce nouveau Chicken Run s'impose comme le programme parfait à regarder chez soi en famille pendant les fêtes. Un projet que détaillent pour nous le réalisateur Sam Fell et Peter Lord, co-réalisateur du film original et producteur exécutif du second.

Je serais très surpris si certains enfants ne disaient pas à leurs parents qu’ils ne veulent plus manger de poulet ! Peter Lorde

Au début du film, Rocky dit à Ginger : "Parfois, il faut sauter le pas". Peter, pourquoi cela vous a-t-il pris 23 ans pour sauter le pas et revenir avec une suite ?

Peter Lorde : (Il rit) C’est une bonne question, je n’y avais jamais pensé comme ça ! Je crois que la réponse évidente, c’est qu’il nous fallait trouver la bonne histoire. Tous les deux ou trois ans, nous en discutions mais nous n’avions pas trouvé d'idée. Puis on a imaginé que Rocky et Ginger avaient une fille qui aspirait à la même chose que sa mère, la liberté. Pour elle, l’île est encore une fois une prison. Puis nous nous avons eu envie de revivre le sentiment d’aventure du premier film. Nous nous sommes dit qu’à la place d’une évasion, nous ferions une mission de sauvetage, comme un braquage. C’était il y a environ huit ans !

Sam, vous n’aviez pas encore dirigé votre premier long-métrage d’animation quand Chicken Run est sorti. Ce film a-t-il influencé votre travail de réalisateur ?

Sam Fell : Oui, c’est un film brillant ! Beaucoup de personnes disent maintenant que l’animation n’est pas réservée aux enfants, que c’est du cinéma. Mais je pense que ces gars-là le savaient déjà à l’époque. Chicken Run a de la profondeur, de l’humour et un côté sombre. C’est complexe mais simple à la fois. Une œuvre aussi magnifiquement conçue, qui se prenait au sérieux et pas au sérieux en même temps, a été très inspirante pour moi.

La Menace Nuggets est un film qui parle de famille, de courage, de solidarité et du fait de grandir. Comment décririez-vous son ton ?

Sam Fell : À un certain niveau, c’est juste une grande aventure d’action amusante pour toute la famille. Cette fois, c’est Poulet : Impossible. La nouvelle menace, c’est la production alimentaire industrielle de masse que nous exagérons pour qu’elle devienne le plan diabolique d’un méchant à la James Bond, joué par Madame Tweedy. C’est une sorte d’apocalypse pour les poulets. Ça a le ton des James Bond et des Mission : Impossible tout en conservant la chaleur et le cœur, les sensations fortes, l’action et les rires du premier film. Toujours l’humour !

Peter Lorde : Il y a beaucoup de thèmes intéressants qui donnent à réfléchir, certains très évidents comme l’agriculture industrielle, d’autres moins comme l’immigration. Voulez-vous seulement protéger ce que vous avez ou vous ouvrir au monde extérieur ? Pouvez-vous être heureux quand les autres ne le sont pas ?

Diriez-vous que ce nouveau film peut également s’adresser à un public vegan ?

Sam Fell : Oui ! Je ne suis pas devenu vegan mais j’ai définitivement arrêté de manger des animaux depuis que j’ai commencé à travailler sur ce film. J’ai fait des recherches sur l’agriculture industrielle et les différentes réalités.

Peter Lorde : Nous n’essayons pas d’attaquer l’industrie du poulet (il rit). Mais oui, je serais très surpris si certains enfants ne disaient pas à leurs parents qu’ils ne veulent plus manger de poulet !

L’idée qu’un poulet heureux est un poulet savoureux est absolument effrayante ! Peter Lorde

Les techniques ont évidemment évolué en deux décennies. Qu’avez-vous pu faire sur ce film qui aurait été impossible sur le précédent ?

Sam Fell : La technique de base, très ancienne, est fondamentalement la même. Les marionnettes sont fabriquées à la main. À l’intérieur, elles ont toutes une armature en acier sophistiquée qui fonctionne comme une petite montre suisse. Le mécanisme vous permet de les placer dans la position de votre choix. Les têtes sont en argile, les visages sont sculptés pour chaque plan. C’est comme une performance unique capturée image par image par la caméra. La nouveauté pour nous, c’est d’avoir fait un film à plus grande échelle. Le premier, c’était La Grande évasion avec des poulets. On était dans l’espace restreint de la cour. Mais là, ils s’en prennent à une énorme usine de nuggets. Il nous fallait une foule de poulets, ce qui n’est pas amusant à faire en stop-motion parce que ça demande beaucoup de temps pour en animer un seul. Nous avions une trentaine de marionnettes que nous avons scannées pour les dupliquer numériquement ensuite et avoir une centaine de poulets en arrière-plan.

L’intérieur de l’usine de Funland rappelle étrangement le Barbieland de Greta Gerwig…

Sam Fell : On était là avant mais on a été tellement lents qu’elle nous a battus ! (il rit)

Peter Lorde : Ça faisait des années qu’on travaillait sur ce projet et soudain ce film est apparu…

Sam Fell : Même avant Barbie, il y a eu la série Squid Game et ses décors aux couleurs similaires, comme des jouets. On a pensé Funland comme un Disneyland pour les poulets mais on s’est inspirés d’un camp de vacances britannique qui s’appelle Butlins et que probablement personne ne connaît (il rit). Pour nous, il s’agissait de glisser des années 40-50 du premier film au début des années 60 pour donner une sensation différente. L’Amérique est arrivée au Royaume-Uni à cette époque, avec son pop art et sa nourriture, ses hamburgers…

Peter Lorde : Quand je regarde le film, je trouve que l’idée qu’un poulet heureux est un poulet savoureux est absolument effrayante ! C’est tellement cynique. C’est en grande partie Sam qui a eu cette idée insensée parce que la vraie vie des poulets dans les usines est terrible.

Sam Fell : La première version du scénario n’était pas drôle. Les poulets étaient dans des cages, un peu comme Alcatraz. Je suis content que nous n’ayons pas fait ça.

Cette suite ne sortira malheureusement pas au cinéma. Pensez-vous qu’elle aurait pu voir le jour sans Netflix ?

Peter Lorde : Je ne sais pas, honnêtement. Mais on pourra le voir partout dans le monde et c’est super pour nous. Le film aura aussi le temps de trouver son public. Ce qui est terrifiant à propos de la sortie en salles, c’est que si vous ne trouvez pas votre public le premier week-end, vous ne vous en remettez jamais. Nous sommes très heureux d’être libérés de cette tyrannie (il sourit).

