Choisi par Matthew Perry pour son biopic, Zac Efron serait "honoré" de l’incarner

Zac Efron, qui ne s’était pas encore exprimé sur la disparition de Matthew Perry, garde un souvenir tendre de cette expérience. "Quand on a tourné 17 ans encore, c’était tellement irréel pour moi de regarder en face et de l’avoir avec moi. J’ai tant appris de lui, de toute sa vie", dit-il au magazine People qui l’interrogeait mercredi 8 novembre à l’avant-première de son nouveau film The Iron Claw. "On a fait un film vraiment cool ensemble. Ce mec m’a appris le timing comique", poursuit-il. "Dévasté" par la mort de celui qu’il considérait comme "son mentor", l’acteur de 36 ans s’est dit "honoré d’entendre" que son aîné "pensait à lui pour le jouer".