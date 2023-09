Chris Evans s'est marié avec sa fiancée Alba Baptista entouré des Avengers

En couple depuis plus d'un an, Chris Evans et Alba Baptista ont officialisé leur relation sur Instagram en janvier 2023. Beaucoup moins connue que son mari, Alba Baptista est, elle aussi, comédienne. Née le 19 juillet 1997 à Lisbonne, elle a participé à plusieurs séries au Portugal avant de connaître le succès grâce à son rôle dans la série Netflix Warrior Nun, sortie en 2020. On l'a également vue dans le film Une robe pour Mrs Harris, aux côtés d’Isabelle Huppert et de Lambert Wilson.