Chris Hemsworth découvre qu'il a un risque élevé de développer la maladie d'Alzheimer

Si cette nouvelle a été difficile à encaisser, le comédien a décidé de manier l'auto-dérision pour mieux l'accepter. "J'ai l'impression que ma mémoire se détériore. C'est un effet placebo - ou c'est en train d'avoir lieu ! C'est mon excuse maintenant", lance Chris Hemsworth qui a pris cette annonce comme une opportunité de changer de choses dans sa vie.

Désormais plus sélectif dans ses projets, il souhaite passer le plus de temps possible avec sa femme, la comédienne Elsa Pataky, et leurs enfants (une fille India, 10 ans, et des jumeaux Sasha et Tristan, 8 ans). Il se dit aussi reconnaissant d’avoir des outils pour lui permettre de réduire les risques et "éviter que les choses se passent de cette manière".