Chris Hemsworth dans "Thor" : et dire que personne ne voulait de lui !

Au tout du début du projet, le grand patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a en effet proposé le rôle à Daniel Craig qui a poliment décliné, préférant se concentrer sur la prochaine mission de James Bond. Par la suite, plusieurs jeunes acteurs en vue vont passer des essais costumés. Charlie Hunnam de la série Sons of Anarchy, Kevin McKidd de Grey’s Anatomy, le Suédois Alexander Skarsgård de True Blood et son compatriote Joel Kinnaman de The Killing ou encore le champion de catch Triple-H. Mais aussi le Britannique Tom Hiddleston, qui sera finalement choisi pour incarner Loki, le frère de Thor.

Chris Hemsworth, lui, n’est pas allé jusque-là puisque après une première lecture du scénario, il a été poliment recalé par le directeur de casting. Tout comme son jeune frère Liam venu tenter sa chance avant d’être engagé sur Last Song, un film avec une certaine Miley Cyrus. À l’époque, les frangins vivent chez William Ward qui croit dur comme fer en leur talent. L’agent téléphone à Kevin Feige et le supplie de jeter un œil à l’audition de Chris. Et là, miracle, le grand manitou tombe sous le charme.