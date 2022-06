Chris Rock giflé par Will Smith : Jada Pinkett Smith aimerait qu'ils fassent la paix

"Je veux profiter de ce moment pour offrir aux gens qui souffrent, comme moi, d'alopécie une opportunité de s'exprimer, et de raconter ce que cela fait de vivre avec cette maladie. Pour informer les gens sur ce qu'est réellement l'alopécie", a poursuivi la maman de Jaden et Willow. "Pour ce qui est de la soirée des Oscars, mon espoir le plus profond est que ces deux hommes intelligents et capables aient l’occasion de guérir, de parler et de se réconcilier", a-t-elle enchainé.

"Dans l’état actuel du monde, nous avons besoin d’eux deux et nous avons tous besoin les uns des autres plus que jamais. En attendant, Will et moi continuons à faire ce que nous avons fait ces 28 dernières années, c’est-à-dire continuer à découvrir cette chose qu’on appelle la vie ensemble", a-t-elle conclu.