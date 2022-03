Chris Rock réagit à la gifle de Will Smith : "À un moment donné, je vais parler de cette m***"

Il s'agissait de sa première apparition en public depuis la gifle assénée par Will Smith dimanche lors de la cérémonie des Oscars. Chris Rock, qui n'a pas souhaité porter plainte après son agression, ne s'était pas non plus exprimé publiquement sur le sujet jusque-là. "Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce qui s'est passé", a-t-il lancé mercredi soir peu après son arrivée sur scène pour un spectacle à Boston, selon un court extrait sonore diffusé par le magazine Variety.

"Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, je vais parler de cette merde. Et ce sera sérieux et drôle", a ajouté l'humoriste, avant de clore subtilement la parenthèse. "Si vous êtes venus pour entendre ça, j'ai un spectacle entier que j'ai écrit avant ce week-end".