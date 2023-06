Cinq mois après la naissance de leur fille, Chrissy Teigen et John Legend à nouveau parents... par mère porteuse

La famille s'est doublement agrandie pour Chrissy Teigen et John Legend. La mannequin et le chanteur ont annoncé la naissance de leur quatrième enfant... six mois à peine après l'arrivée de leur fille Esti Maxine. Le couple a en effet fait appel à une mère porteuse dans le plus grand des secrets, comme l'a révélé Chrissy Teigen dans un long post Instagram. "D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu quatre enfants", commence la présentatrice.

"Après avoir perdu Jack, je ne pensais pas pouvoir porter d'autres bébés toute seule, pour être honnête, j'ai personnellement occulté une grande partie de mon état d'esprit pendant cette période, mais je me souviens clairement d'avoir été entourée de personnes qui voulaient s'assurer que je ne revivrais pas cette douleur et cette perte", admet la maman de Luna et Miles qui a perdu en septembre 2020 Jack, le troisième enfant qu'elle portait, alors qu'elle était enceinte de 5 mois.