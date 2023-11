Un tableau de Claude Monet s'arrache pour 74 millions de dollars aux enchères

Au cours de la même soirée, trois tableaux de Paul Cézanne, dont "Fruits et pot de gingembre", adjugé à près de 39 millions de dollars, ont été vendus au bénéfice du musée Langmatt de Baden, en Suisse, selon Christie's.

"La vente – une solution de la dernière chance – a été un pas douloureux pour nous", a reconnu Markus Stegmann, le directeur de ce musée qui se trouvait en grande difficulté financière, dans un communiqué.

Grâce au montant de la vente, l'avenir du musée suisse est assuré, "par conséquent, la fondation et la direction du musée sont soulagées", précise un communiqué du Langmatt, qui dispose d'une collection d'une cinquantaine de remarquables œuvres de Gauguin, Renoir, Pissarro, Monet, Sisley, Degas et Cassatt. Il lui reste aussi six œuvres de Cézanne.

D'autres records individuels ont été battus jeudi soir : l'œuvre du peintre expressionniste américain du XXe siècle Richard Diebenkornn, "Recollections of a Visit to Leningrad", a été vendue 46 millions de dollars, et "Untitled", de sa compatriote Joan Mitchell, est parti pour 29 millions.