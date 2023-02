Romancière sulfureuse et médiatique, Christine Angot devient membre de l'Académie Goncourt

Si la personnalité de Chrisine Angot séduit autant qu’elle agace, c’est aussi en raison de ses interventions médiatiques souvent très "cash". On se rappelle qu’en mars 2017, sur le plateau de "L'Émission Politique sur France 2, elle avait accusé François Fillon, plombé par l'affaire des costumes dans la course à la présidentielle, d’être "malhonnête". "De quel droit vous me condamnez ? De quel droit vous estimez que l'emploi de mon épouse était illégal et indécent ?", avait rétorqué l'ancien Premier ministre.