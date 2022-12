Christine McVie, chanteuse emblématique de Fleetwood Mac, est décédée

Avant de poursuivre une carrière solo à succès, Christine McVie a connu le succès en rejoignant le groupe Fleetwood Mac en 1967, notamment composé de Mick Fleetwood, de son ancien mari John McVie ou de Stevie Nicks. Compositrice de plusieurs succès du groupe comme "Little Lies", "Everywhere" et "Songbird", l’artiste britannique a grandement contribué à l’album intitulé "Rumours", 7e du classement des 500 plus grands albums de tous les temps selon le magazine Rolling Stone.

Après des années de succès, Christine McVie quitte le groupe en 1998, participant à quelques concerts de son groupe de temps à autre, tout en prenant du temps pour elle-même.