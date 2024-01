Christophe Beaugrand aux manettes de la prochaine saison de "Secret Story"

Après six ans d'absence, "Secret Story" reviendra sur l'antenne de TF1 au premier semestre 2024. Chroniqueur de "Bonjour ! La Matinale TF1", Christophe Beaugrand sera en charge de l'animation. Il avait déjà présenté le programme sur NT1 de 2015 à 2017.

L'année 2024 sera chargée pour Christophe Beaugrand. L'animateur qui a fait ses premiers pas de chroniqueur ce lundi dans "Bonjour ! La Matinale TF1" aux côtés de Bruce Toussaint va hériter de la prochaine saison de "Secret Story". Tout comme la "Star Academy" qui a fait un comeback réussi, l'émission emblématique de la téléréalité renaitra de ses cendres au premier semestre 2024, après six ans d'absence.

"Je suis honoré et très, très heureux de reprendre les commandes de cette émission culte !", a réagi Christophe Beaugrand sur le réseau social X. L'animateur de 47 ans retrouvera ainsi l'émission qu'il avait présentée sur NT1 de 2015 à 2017, prenant la succession de Benjamin Castaldi qui avait quant à lui animé le programme sur TF1 de 2007 à 2014.

Cette nouvelle saison reviendra aux fondamentaux du jeu Ara Aprikian

"Il est autant à l'aise dans le registre de l'information que dans l'animation de grands divertissements populaires", a expliqué Ara Aprikian dans La Tribune Dimanche. "Cette nouvelle saison reviendra aux fondamentaux du jeu, avec des intrigues, de l’enquête et beaucoup d’humour. Et surtout, on veut que ce soit bon enfant", a détaillé le directeur général adjoint en charge des contenus de TF1

Si on ne sait pas encore sur quelle chaine sera diffusé le programme, la nouvelle saison de "Secret Story" attend d'ores et déjà ses participants puisqu'il est déjà possible d'inscrire au casting en se rendant sur la plateforme TF1+.