Cillian Murphy irradie dans "Oppenheimer" : "Heureusement que je n’ai pas eu le rôle de Batman"

Magnétique et mystérieux de rôle en rôle, angoissant aussi, il n’y avait que lui pour donner vie au "personnage le plus complexe" jamais écrit par Christopher Nolan. Un homme dont les travaux ont changé la face du monde. En 1942, J. Robert Oppenheimer est chargé par l’armée américaine de développer la première bombe atomique de l’histoire en réponse à l’arme nucléaire sur laquelle l’Allemagne nazie travaillerait dans le plus grand secret. Porté par un casting d’exception qui regroupe quelques-uns des plus grands noms de Hollywood dont Matt Damon et un Robert Downey Jr. impérial, ce biopic aux allures de thriller raconte ce moment d’histoire en se plongeant dans la psyché d’un héros aux contours flous, dont on ne sait plus bien s’il doit être encensé ou vilipendé.