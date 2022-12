Spielberg "regrette" que les requins aient été décimés à cause de son film "Les dents de la mer"

Le succès immense de son film a terrorisé des générations de baigneurs... et pourrait avoir contribué à la disparition d'une espèce sous-marine. Le réalisateur américain Steven Spielberg "regrette vraiment" que les requins aient été "décimés" après le succès de son film Les dents de la mer, sorti en 1975, a expliqué sur la BBC ce dimanche 18 décembre.

Ce film raconte l'histoire d'un grand requin blanc mangeur d'hommes, qui s'attaque aux baigneurs dans une station balnéaire de la côte est des États-Unis. Le chef de la police locale part à la chasse de l'animal avec l'aide d'un biologiste marin et d'un chasseur de requins. "Je regrette vraiment que la population de requins ait été décimée à cause du livre et du film. Je le regrette vraiment, vraiment", a insisté le réalisateur de ET, Indiana Jones ou encore Jurassic Park sur la BBC.