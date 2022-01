Cindy Sander rend un vibrant hommage à Thierry Mugler, son "papa de cœur"

Humiliée et moquée après son passage dans le télé-crochet de M6, l'interprète de Papillon de Lumière doit sa renaissance au couturier qui l'a complètement prise sous son aile en lui offrant le rôle principal de son spectacle The Wyld. "Cela m'a demandé 3 ans de travail. J'ai fait beaucoup de sport et j'ai perdu 40 à 45 kilos. Je suis devenue rousse et je me sentais plus femme que jamais", avait-elle confié au Journal des Femmes en février 2021.