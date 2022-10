VIDÉO - Jamel Debbouze et Daniel Auteuil réunis dans "Le Nouveau Jouet" : "On rêvait de faire un film ensemble !"

Dans Le Nouveau Jouet, vous formez un duo de comédie comme le cinéma français les adore. Personne n’y avait pensé avant ?

Daniel Auteuil : Alors qu’on en rêvait ! Nous sommes voisins à Paris et depuis plusieurs années déjà on cherche quelque chose à tourner ensemble. Jamel avait déjà eu une idée de film où il jouerait un personnage qui lui ressemblerait, à la fois poétique, enfantin, quelque chose qui rappellerait un peu l’univers de Chaplin. Et moi, face à lui, j’aurais joué quelque chose qu’on peut voir dans certains films, c’est-à-dire un homme qui n’a pas accès aux sentiments. Et puis quand on nous a proposé Le Nouveau Jouet, tout était réuni pour ça.

Jamel Debbouze : Qu’est-ce que je peux dire de plus intelligent ? Rien ! Impossible ! (Rires). On a foncé sur cette partition parce que moi je rêvais de jouer avec Daniel et quand cette occasion s’est présentée, on a foncé tête baissée !