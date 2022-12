10 ans après sa mort, Whitney Houston ressuscite dans un biopic (presque) sulfureux

Dans Whitney, le documentaire de Kevin McDonald, sorti l’année précédente, la simple évocation du nom de Robyn Crawford agaçait profondément la famille de la chanteuse. "Elle n’était personne", lâchait son frère aîné Gary. I Wanna Dance With Somebody dit tout le contraire puisque le film met en scène leur rencontre, leur premier baiser puis leur emménagement dans un petit appartement. À l’époque, celle que tout le monde surnomme Nippy porte les cheveux courts et des vêtements de sport. Sous l’influence de ses parents Cissy et John et du producteur Clive Davis, elle va non seulement se relooker mais aussi renoncer à son idylle avec Robyn pour sortir avec des hommes.

Pour la réalisatrice Kasi Lemmons, la romance contrariée entre Whitney et Robyn est l’une des facettes d’un personnage plus complexe qu’on pourrait le croire. "Il y avait l’image publique et il y avait Nippy. Et Nippy était différente de cette image", explique-t-elle à TF1info. "Au départ c’est un garçon manqué du New Jersey qui devient la princesse de l’Amérique sous l’impulsion de son père. Mais je ne pense pas que c’était une femme gay qui a été obligée de se transformer en hétéro. Je dirais plutôt qu’elle était sexuellement fluide, une notion qui est beaucoup plus répandue aujourd’hui à l’époque."