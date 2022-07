Thor amoureux et survolté dans "Love and Thunder" : "Il est comme une rock star vieillissante"

Thor est connu comme le Viking de l’espace mais dans ce film, je l’ai immédiatement identifié à une rock star. Il est aussi cool que torturé mais se laisse enfin aller à exprimer ses sentiments, comme une rock star le ferait sur scène avec ses chansons. Thor serait-il donc une rock star ?

Il l’est désormais, maintenant que vous le présentez comme ça ! Je n’y avais vraiment jamais pensé et vous avez tout à fait raison. Les quelques rock stars que j’ai rencontrées semblaient très tristes. Elles s’ouvrent à tous et ne gardent jamais rien pour elles. Thor est comme ça. Il est comme une rock star vieillissante qui est en tournée depuis des milliers d'années. Il s'offre au public et quand il rentre chez lui le soir, il est juste triste. Il n'a personne pour l'aimer et personne à aimer. C'est génial, c’est mieux que la façon dont je le décrivais. Donc je ne vais pas vous créditer mais je vais le présenter comme ça à partir de maintenant (il rit).

Devant Love and Thunder, on a l’impression de voir Ragnarok sous acide. C’est plus fou, plus idiot encore, assurément unique. Diriez-vous que ce film vous a permis de combler votre "appétit pour la destruction", à la manière des Guns N’Roses ?

Oh c’est bien ça (il nous pointe du doigt) ! J’espère. Ragnarok était mon premier film Marvel mais c'était le troisième film de Thor. Nous ne savions pas vraiment si nous en ferions un autre un jour. Nous avons donc mis tout ce qu’on pouvait dans ce film sans penser à la suite. Puis les studios ont dit : "Faites-en un autre". Et nous nous sommes dit (il fait la grimace) : "Nous devons trouver de nouvelles idées. Qu’allons-nous faire ?" Pour moi, un deuxième film, c’est comme un deuxième album. C’est toujours très difficile, il y a beaucoup d'attentes. Je voulais juste que Love and Thunder soit au moins aussi bon que Ragnarok et évidemment qu'il soit meilleur. Heureusement, je pense que nous avons réussi à le faire. Mais ça a été un gros stress pour moi pendant tout ce temps. Je voulais amener quelque chose d’inattendu et le plus inattendu que vous puissiez faire avec Thor, c’est de le mettre dans une romance.