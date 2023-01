152 millions d’entrées en 2022 : les Français ont retrouvé le chemin des cinémas

Si aucun film français ne figure dans le top 10, une première depuis 33 ans, c’est bel et bien grâce à la production locale que les salles ont retrouvé des couleurs. Avec 40,9% de parts de marché, contre 37,2% en moyenne de 2017 à 2019, elle tient la dragée haute aux blockbusters américains qui totalisent 40,5%.

Avant la sortie de Avatar : la voie de l’eau de James Cameron mi-décembre, le plus gros succès de l’année avec 7,6 millions d’entrées, les films français devançaient largement leurs concurrents hollywoodiens. En 2022, les trois plus gros succès tricolores sont Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? (2,4 millions), Novembre avec Jean Dujardin (2,3 millions) et Simone : le voyage du siècle avec Elsa Zylberstein (2,3 millions).