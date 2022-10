Lucas Bravo ("Une robe pour Mrs. Harris") : "Ce film est une ode à la bienveillance"

L’histoire de Mrs. Harris a tout d’un conte dans lequel elle jouerait presque le rôle de la marraine la bonne fée pour votre personnage, André Fauvel…

Pas forcément pour lui. Elle est justement l'archétype du personnage qui, en opérant dans l'amour et en étant dirigée par cette bienveillance, va impacter tous les gens sur son passage. La maison Dior, André le comptable, Natasha la mannequin, le marquis de Chassagne… Ça fait du bien de se dire que c'est tendance d'être gentil.

C’est le message que vous voulez transmettre avec ce film ?

Oui car ce n’est plus à la mode d'être présomptueux ou de ne pas calculer les autres. On sort de deux années un peu compliquées. C'est important de ramener un peu de gentillesse, de patience, d'empathie, de considération, de regarder les gens dans les yeux, de les prendre dans les bras et de prendre le temps aussi de comprendre leurs mécanismes. On s'arrête souvent à la façade. Si quelqu'un est désagréable, on ne va pas essayer de chercher plus loin alors que personne n'est profondément mauvais ou vicieux. On est une société qui juge énormément. Il n'y a pas beaucoup de seconde chance. Le film parle de tout ça. C'est une ode à la bienveillance et à l’amour.

Le réalisateur Anthony Fabian nous a assuré qu’il vous avait choisi pour votre intelligence. Certaines personnes lui ont dit que vous étiez "trop beau pour le rôle d’André". Ce jugement de la société dont vous parliez, c’est quelque chose que vous avez ressenti ?

Un petit peu en grandissant. L'intelligence, tout comme la beauté, est très relative. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je pense que je rentrais dans un cadre assez apparenté au manque de substance ou de profondeur. Que ce soit dans le métier ou dans la vie de tous les jours, j'ai toujours eu l'impression que je devais donner un petit peu plus pour montrer que j'avais plus de réflexion que ce qu’on pouvait penser.