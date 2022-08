25 ans après le flop de "The Brave", Johnny Depp va réaliser un film sur le peintre Modigliani

Un quart de siècle après The Brave, Johnny Depp va faire son retour derrière la caméra. The Hollywood Reporter révèle que l’acteur américain va réaliser Modigliani, un film consacré au célèbre peintre et sculpteur italien. Inspiré d’une pièce de Dennis McIntyre, il racontera deux journées dans la vie de l’artiste, en 1916 à Paris, alors qu’il est à un tournant décisif de sa carrière.

"Je suis incroyablement honoré et profondément humble à l’idée de porter à l’écran la vie de Monsieur Modigliani", explique Johnny Depp, 59 ans. "C’était une vie de grande douleur qui s’achève par un triomphe, une histoire humaine universelle à laquelle tous les spectateurs peuvent s’identifier."