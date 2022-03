Trois bonnes raisons d’attendre "Un fils du Sud", biopic militant produit par Spike Lee

Un fils du Sud nous plonge dans la moiteur du Sud des États-Unis en 1961. Cela fait déjà six ans que Rosa Parks a refusé de céder sa place à un homme blanc dans un bus de Montgomery, dans l’Alabama, entraînant une mobilisation majeure en faveur de l’égalité. Le combat pour les droits civiques s’intensifie davantage cette année-là et voit la naissance des Freedom Rides – les voyages de la liberté -, des manifestations non violentes en bus pour défier les lois ségrégationnistes toujours en place dans certains États qui empêchaient Blancs et Noirs de voyager ensemble. Sauf que le 20 mai, l’arrêt à Montgomery, cette ville symbole, est le théâtre d'une attaque sanglante menée par des militants blancs contre les passagers noirs à la gare routière. Des scènes terrifiantes qu’a choisi de montrer le réalisateur dans une longue séquence sous tension.