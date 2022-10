Trois bonnes raisons d’attendre "Une robe pour Mrs. Harris", un film haute couture

Ada Harris s’amuse du choc des cultures entre l’Angleterre et la France. Si le film a été tourné dans la capitale anglaise et à Budapest, les personnages parisiens sont essentiellement incarnés par des visages français bien connus à l’étranger. Isabelle Huppert est Madame Colbert, la détestable directrice des ventes de la maison Dior qui fait tout pour empêcher l’achat de l’Anglaise. Dans sa quête de la robe parfaite, cette dernière pourra heureusement compter sur le soutien du marquis de Chassagne, interprété par le flegmatique Lambert Wilson, et le timide comptable de Dior André Fauvel, joué par la révélation de la série Netflix Emily in Paris Lucas Bravo.