Entre dinosaures et pistolets laser, Adam Driver réalise son rêve d’enfant dans "65"

Ils ont ensuite déniché Ariana Greenblatt, 13 ans au moment du tournage, qui avait elle "cette capacité à tout communiquer sans prononcer un seul mot". "Ne pas trop parler a sans doute été le plus difficile car je devais faire passer toutes les émotions à travers mon regard. C’était nouveau pour moi", nous détaille la jeune actrice qui a depuis pris deux ans de plus et aime "tout ce qui représente un défi". Surtout faire ses propres cascades.

65 a été tourné en décors naturels, des marais de la Louisiane aux forêts de l’Oregon, en passant par l’Irlande. "L’hiver à la Nouvelle-Orléans est bien plus froid que je l’imaginais. On a passé beaucoup de temps dans la boue, dans le sable, sous la pluie. On tombait, on courait, on se coupait. Vivre ça au quotidien nous a vraiment permis de créer un lien rapidement avec Adam", sourit l’adolescente, fière de partager "le même sens de l’humour" que son partenaire.