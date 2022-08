3 bonnes raisons d’attendre "Le Tigre et le Président", ou l'incroyable histoire du président Deschanel

Il était une fois en France. Le 17 janvier 1920 plus précisément, jour où le Parlement porte Paul Deschanel à la présidence de la République. Progressiste tendance idéaliste, un brin naïf et sujet à d’imprévisibles crises d’angoisse, il se volatilise lors d’un voyage officiel en train, laissant son vieux rival George Clemenceau fomenter un retour au premier plan. En salles le 7 septembre, Le Tigre et le Président est le premier film de Jean-Marc Peyreffite. À la fois drôle et poétique, il réhabilite un personnage unique dans l’histoire politique de France. Et TF1info vous le recommande…