"À contretemps", le thriller social qui a réveillé l’Espagne sur la question du mal-logement

C’est un regard inhabituel, sinon inédit, sur la société espagnole que propose À contretemps, en salles ce mercredi. Pour sa première réalisation, le comédien hispano-argentin Juan Diego Botto a choisi de raconter le drame des expulsions locatives qui a frappé le pays, suite à la crise financière de 2008. Dans l’incapacité de rembourser leurs prêts, des milliers de familles se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain.

Le point d’ancrage de ce thriller social haletant, c’est Rafa, un avocat humaniste qui a jusqu’à minuit pour retrouver la mère d’une fillette, embarquée par la police après avoir été retrouvée seule dans un logement insalubre. Au-delà, la garde de l’enfant lui sera retirée et confiée à une famille d’accueil. C’est un rôle en or pour l’acteur Luis Tosar, idéal en héros ordinaire, tiraillé entre son sens du devoir et ses problèmes conjugaux.