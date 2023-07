À l'avant-première du "Manoir Hanté", Disney remplace les acteurs en grève par des personnages costumés

Invitée par Variety à réagir à ces propos, la présidente du syndicat Fran Drescher les avaient jugés "terriblement répugnants" et "hors-sol". Très remontée, l’ex-vedette de la série Une nounou d’enfer avait ajouté que "si j’étais cette compagnie (Disney – ndlr), je l’enfermerais derrière une porte et je ne le laisserais plus jamais parler à personne de ce sujet parce qu’il est clair qu’il n’a aucune idée de la réalité des gens qui travaillent et qui ne gagnent pas le même salaire que lui".

D’après le site spécialisé Deadline, Bob Iger aurait gagné 24 millions de dollars en 2022, salaire et bonus compris. Dirigeant historique de The Walt Disney Company de 2000 à 2021, il a été rappelé à sa tête en novembre 2022 suite à l’éviction de son successeur, Bob Chapek. Au printemps dernier, l’une de ses premières décisions majeures a été de licencier 7000 salariés afin de "rationaliser" les activités du groupe.