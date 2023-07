"À partir de là, tout a changé" : l’étrange demande de Lady Gaga sur le tournage de "Joker 2"

Pour House of Gucci, elle a parlé pendant six mois avec l’accent italien de Patrizia Reggiani, condamnée pour avoir commandité le meurtre de son ex-mari Maurizio Gucci. "Je l’ai laissée tomber plus vite parce que c’était une tueuse, certaines choses dans le processus de transformation ont représenté un très grand défi psychologique pour moi", glissait-elle à l'époque. Alors, au moment de donner vie à Harley Quinn, la psy amoureuse du Joker, dans la suite du film avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga a opté pour la même technique, selon le directeur de la photographie du long-métrage réalisé par Todd Phillips.