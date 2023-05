À qui la Palme d’or du 76ème Festival de Cannes : méfiez-vous des pronostics !

Du côté de la presse internationale, le tableau de la revue Screen est un bon indicateur, réunissant 11 spécialistes anglo-saxons, européens et asiatiques. Petite surprise : là, c’est Anatomie d’une chute qui fait la course en tête, ex aequo avec May December de Todd Haynes. Ces deux films décrochent la meilleure moyenne devant The Zone of Interest, Jeunesse et Les Herbes Sèches, le bonnet d’âne revenant à Black Flies.

Au moment où nous écrivons ces lignes, à savoir mercredi matin, il reste encore six films à voir sur une sélection de 21 cette année. Autant dire qu’un chef-d'œuvre de dernière minute pourrait très bien redistribuer les cartes. On pense évidemment à The Old Oak, le dernier film de la carrière de Ken Loach, comme annoncé en personne par l'intéressé. Hasard ou pas, c’est celui que le jury découvrira en dernier vendredi soir, à la veille des délibérations.