Jeremy Renner "a exploré tous les types de thérapie" depuis son accident

"Ma plus grande thérapie a été mon esprit et la volonté d'être ici et de faire des efforts pour me rétablir et être meilleur... Être exceptionnel... J'estime qu'il est de mon devoir de le faire. Non pas pour gaspiller ma vie qui a été épargnée, mais pour rendre la pareille à ma famille, à mes amis et à vous tous qui m'avez donné les moyens d'endurer. Je vous remercie tous ", souligne-t-il. Mi-octobre, il partageait déjà l’un des secrets de sa remise en forme : une collection de musique écrite "lors des différentes étapes de son parcours de guérison". "La création de 'Love and Titanium' a été douloureuse, profondément apaisante et, en fin de compte, cathartique. J'espère avoir le courage de le partager avec vous tous", écrivait-il. De futurs tubes à la clé ?