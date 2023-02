Tahar Rahim sera Charles Aznavour dans un biopic co-réalisé par Grand Corps Malade

La France aussi se met à l’heure du biopic ! Variety révèle que l’acteur Tahar Rahim a accepté d’incarner Charles Aznavour dans un film de fiction réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, le duo auquel on doit Patients et La Vie Scolaire. Intitulé Monsieur Aznavour, son tournage débutera cet été pour une sortie en 2024, afin de célébrer le centenaire du chanteur.

Ce long-métrage qui sera produit par Jean-Rachid Kallouche et les frères Altmayer se focalisera sur l’ascension de la star franco-arménienne dans les années 1950 et sur son amitié avec les plus grands artistes de l’époque, dont Edith Piaf, avec qui il effectua sa première grande tournée.