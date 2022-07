"Les gens n'en parlent pas assez" : Emily Blunt se confie sur son bégaiement

Elle n'en avait jamais parlé auparavant. Invitée au gala Freeing Voices, Changing Lives 2022, organisé pour aider l'accompagnement des personnes atteinte de bégaiement, Emily Blunt a dévoilé qu'elle souffrait, elle aussi, de ce trouble de la parole. La comédienne de 39 ans a confié à People qu'il était important de parler ouvertement de ce "handicap dont les gens ne savent pas grand-chose."

La comédienne de Jungle Cruise dont le bégaiement a été décelé à l'âge de 6 ou 7 ans, a confié que son grand-père, son oncle et son cousin avaient tous le même trouble. "C'est biologique et c'est souvent héréditaire et ce n'est pas votre faute. Et je pense que c'est très souvent un handicap dont les gens se moquent et qui peut conduire au harcèlement", a-t-elle déploré.