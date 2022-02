Adam Driver va se glisser dans la peau d'Enzo Ferrari

C'est la nouvelle coqueluche du tout Hollywood. Après Marriage Story, House of Gucci, Annette et Le Dernier Duel, Adam Driver continue d'enchainer les projets. Le comédien de 38 ans révélé par la série Girls, va jouer le rôle d'Enzo Ferrari dans le prochain film de Michael Mann. Un projet très attendu que le metteur en scène de Heat rêve de réaliser depuis des années.

D'après Deadline, Adam Driver donnera la réplique à Penélope Cruz (qui vient de décrocher une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour Madres paralelas) et à Shailene Woodley (vue dans Big Little Lies) qui joueront respectivement Laura Ferrari, la femme d'Enzo Ferrari, et Lina Lardi, sa maîtresse.