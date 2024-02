MeToo du cinéma français : Jacques Doillon va porter plainte contre Judith Godrèche

Visé par une enquête de la Brigade des mineurs depuis la plainte déposée par Judith Godrèche, le cinéaste organise sa riposte. Son avocate annonce son intention de déposer plainte pour la diffamation contre la comédienne. L'auteur de "La fille de 15 ans" dénonce "des propos ignobles" et estime que sa présomption d'innocence est bafouée.

Jacques Doillon contre-attaque. "Suite à l’avalanche de propos profondément attentatoires à la dignité et à la probité" du cinéaste tenus par Judith Godrèche, l'intéressé à décidé de "déposer plainte pour diffamation", écrit son avocate Me Marie Dosé dans un communiqué transmis à l’AFP. "Oser affirmer publiquement, comme elle l’a encore fait le 21 février dernier, que celui-ci aurait ‘couché avec des enfants’ qui tournaient dans ses films est ignoble et dépasse l’entendement", ajoute-t-elle.

L’avocate fait référence à la story postée mercredi soir sur Instagram par l'actrice dans laquelle elle cite un article de l’hebdomadaire Télérama : "En 2022, ce journal écrit que la spécialité de Doillon est de tourner avec des enfants", commente-t-elle. "Il manque une phrase : avec qui il couche".

L'avocate de Jacques Doillon dénonce cette story, publiée mercredi 21 février par Judith Godrèche sur Instagram. - Instagram

Après avoir dénoncé en janvier la relation d’emprise qu’entretenait le réalisateur Benoît Jacquot avec elle lorsqu’elle était mineure, Judith Godrèche a raconté début février sur France Inter avoir été abusée par son collègue Jacques Doillon sur le tournage à Ibiza de La Fille de 15 ans, en 1989. Un film dans lequel il lui donnait la réplique alors qu’il avait 45 ans.

"Il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain", se souvenait-elle. "Tout d’un coup, il décide qu’il y a une scène d’amour, une scène de sexe. Et là on fait 45 prises, j’enlève mon pull et je suis torse nu, et il me pelote, il me roule des pelles. Il y a Jane qui est là derrière le combo et c’est une situation extrêmement douloureuse pour elle."

Sa présomption d’innocence est violemment bafouée depuis des semaines Me Marie Dosé, l'avocate de Jacques Doillon

Le 6 février dernier, Judith Godrèche a finalement déposé plainte contre les deux réalisateurs, le parquet de Paris confiant alors à la Brigade des mineurs une enquête pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité.

Dans son communiqué, l’avocate de Jacques Doillon souligne aujourd'hui que son client n’a "toujours pas été entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire et que sa présomption d’innocence est violemment bafouée depuis des semaines. Il ne se laissera pas salir de la sorte sans réagir", lance-t-elle.

Bientôt une nouvelle plainte contre lui ?

Le 9 février, Jacques Doillon était sorti du silence, déjà par l'intermédiaire d'un communiqué transmis à l'AFP. "Que Judith Godrèche et d'autres femmes à travers elle aient à cœur de dénoncer un système, une époque, une société, est courageux, louable et nécessaire", écrivait-il. "Mais la justesse de la cause n'autorise pas les dénonciations arbitraires, les fausses accusations et les mensonges".

Cette affaire a déjà eu des conséquences pour le cinéaste puisqu’il a été écarté de la présidence du jury du Festival de Tours, qui se tient cette semaine. Figure du cinéma français, l’ex-compagnon de Jane Birkin doit faire son retour sur les écrans le 29 mars avec CE2, un film sur le harcèlement scolaire.

La semaine dernière, son producteur a annoncé son intention de maintenir la sortie à la date prévue. Mais ce mercredi, la comédienne Nora Hamzawi, qui tient l’un des rôles principaux, a publiquement déploré cette décision "qui d'après moi représente un mépris vis-à-vis de la parole des femmes", a-t-elle écrit sur Instagram.

Comme Benoît Jacquot, Jacques Doillon est également accusé de faits graves par la comédienne Isild Le Besco. Dans une interview publiée mercredi soir par Le Parisien, elle affirme qu’il lui a retiré un rôle après avoir refusé ses avances. D’après son avocat, elle envisage elle aussi de porter plainte contre les deux hommes.