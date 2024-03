"Alien : Romulus" : premières images du nouveau film de la saga produit (et validé) par Ridley Scott

La franchise née en 1979 revient avec un 9e film à découvrir au cinéma le 14 août. Peu de choses ont filtré sur ce film écrit et réalisé par Fede Alvarez, réalisateur des horrifiques "Don’t Breathe" et "Evil Dead". Seule certitude, Ridley Scott, le cinéaste avec qui tout a commencé, a trouvé ce retour "p*** de génial".

C’est l’un des blockbusters qui viendront faire frissonner les spectateurs au cœur de l’été. Teasé depuis des mois, Alien : Romulus dévoile enfin ses premières images. La bande-annonce est courte, moins d’une minute. Son synopsis l’est tout autant. "Alors qu’il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers", prévient la production.

La nouvelle venue Aileen Wu, dont c’est le premier film, fera face à cette effrayante menace aux côtés de Cailee Spaeny (Priscilla), Isabela Merced (Sicario : la guerre des cartels), David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Shadow and Bone : la saga Grisha) et Spike Fearn (Aftersun). Née en 1979, la franchise Alien s’est développée au rythme de trois suites, deux films dérivés et deux préquels. Ce retour aux affaires est orchestré par le réalisateur uruguayen Fede Alvarez, déjà aux manettes des horrifiques Don’t Breathe et Evil Dead.

Un film aux prémices de la saga

C’est lui qui a pris peur au moment de présenter son premier montage à Ridley Scott, réalisateur du film original et producteur sur ce nouveau projet. "Je voulais qu'il le voie avant tout le monde. Tout le monde m'a dit que Ridley était un dur à cuire. Il est très dur, surtout quand il s'agit de ses films", racontait-il au GDA Latino Summit, l’an dernier, cité par Variety. Mais la réaction du cinéaste britannique l’a rassuré. "Fede, qu’est-ce que je peux dire ? C’est p*** de génial !", a-t-il dit à son successeur. 20th Century Studios et Disney parlent d’un "nouvel opus" qui "revient aux sources" de la saga en "jouant des codes de la science-fiction, de l’horreur et du thriller".

Cailee Spaeny a confirmé à Variety que l’action d’Alien : Romulus se situait "entre le premier et le deuxième film". "Ils ont fait appel à la même équipe que celle d'Aliens, le film de James Cameron. Les mêmes personnes qui ont construit ces xénomorphes sont venues construire les nôtres, a détaillé l’actrice de 25 ans. Le fait de voir la conception originale avec les personnes qui travaillent sur ces films depuis plus de 45 ans a été vraiment incroyable". Le résultat final sera à découvrir le 14 août au cinéma.