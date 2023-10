Scènes coupées, menaces de licenciement… Amber Heard aurait vécu un calvaire sur le tournage d'"Aquaman 2"

L’attitude de Jason Momoa, l’interprète d'Aquaman qui dans le film est en couple avec Mera, le personnage incarné par Amber Heard, ainsi que celle du réalisateur James Wan est notamment remise en question. "Jason a voulu me virer. Jason ivre, en retard sur le plateau. S’habillant comme Johnny. Il avait aussi toutes les bagues", indique l’une des notes relayées par Variety. Quant au cinéaste, "il élevait le ton avec" l'actrice.

DC Studios répond que le premier "s’est comporté de manière professionnelle à tous moments" et que le second "est connu pour traiter les membres de ses équipes avec le plus haut respect et pour entretenir un environnement de travail positif et collaboratif". "Les films Aquaman ne font pas exception", insiste-t-il. Une source proche ajoute que si Jason Momoa "aime boire une bière de temps en temps comme tout le monde", il ne se présente pas ivre au travail. Elle précise aussi que son look "bohème" est celui qu’il arbore depuis des années et pas un clin d’œil à la star de Pirates des Caraïbes.