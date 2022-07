Qui pourrait incarner Amy Winehouse dans le biopic "Back to Black" ?

Danseuse de formation, elle a reçu la passion de la comédie en héritage. Fille cadette d’Andie McDowell, Margaret Qualley construit sa carrière avec des prestations de plus en plus solides. Étonnante dans une publicité Kenzo, agaçante dans Once Upon a Time… in Hollywood, bouleversante dans la mini-série Netflix Maid, l’actrice de 28 ans est apparue dans The Leftovers et sera prochainement Ginger Rogers dans un biopic consacré à Fred Astair. Elle a chanté lors de son audition pour Quentin Tarantino. Alors pourquoi pas chanter dans un film sur Amy Winehouse ?