"Je ne crois pas à une intervention politique" : "Anatomie d'une chute" ne représentera pas la France aux Oscars

"La réforme de la commission il y a deux ans avait pour objectif de mettre en commun des personnalités qui, par leur expertise, pourraient donner un caractère plus rationnel à la prise de décision. Et moins soumis aux aléas du moment, aux goûts des uns et des autres", rappelle-t-il. "Or, cette année, le film, qui avait de manière objective le plus d’atouts dans sa manche pour remporter l’Oscar du meilleur film international, c’est sans conteste celui de Justine Triet. Pour filer la métaphore footballistique, je poserais la question suivante : si la France voulait gagner la coupe du monde, est-ce qu’elle laisserait Mbappé sur le banc de touche ?", ajoute le producteur.

"De plus, il y a le savoir faire et l’expérience de Neon, distributeur de Parasite aux Etats-Unis, la sélection dans tous les festivals qui comptent pour les Oscars (Telluride, Toronto, New-York, Los-Angeles), la couverture médiatique exceptionnelle du film aux USA, les pronostics de la presse spécialisée qui placent tous le film très haut, les entrées exceptionnelles du film tant en France que dans tous les pays où le film est déjà sorti, qui en font un film populaire apprécié par tous les publics (hommes/femmes, âgés mais aussi moins âgés), etc."