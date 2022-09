André Dussollier et Jacques Gamblin réunis dans "Le Tigre et le Président" : "Nous avions le physique des personnages !"

Si Clemenceau est une figure incontournable de l’Histoire de France, Deschanel y occupe une place un peu particulière. Que connaissiez-vous de lui ?

Jacques : Rien. Même pas cette fameuse chute de train que j’ai découverte en préparant le film. J’avoue que je suis très inculte. C’est honteux ?

André : Moi je ne connaissais que ça de lui, la chute du train et sa rencontre avec le garde-barrière auquel il dit : "Je suis le président de la République" et l’autre qui lui répond "Et moi, je suis la reine d’Angleterre". Il faut bien avouer que c’est assez inattendu comme rencontre…

Jacques, ça veut dire que vous avez dû faire vos devoirs pour préparer le rôle ?

Jacques : Oui, j’ai lu une bonne douzaine de livres… Non, vous rigolez ? Je me suis surtout appuyé sur le travail de Jean-Marc Peyrefitte, le réalisateur. C’est un passionné d’Histoire et il suffisait que je sonne à sa porte pour avoir des réponses. Il a lu 6000 pages de discours de Deschanel pour en extraire les perles au cours de ce bref mandat, à peine sept mois. Il en a même fait un petit livre qu’il a distribué à toute l’équipe, une espèce de digest qui nous a immergé dans son éloquence, son goût pour la phrase et les merveilleuses propositions pour la France de cet être extrêmement visionnaire. J’ai vu quelques vidéos aussi, mais on y voyait cette façon de parler très emphatique. L’imiter aurait été insupportable alors j’ai choisi quelque chose de plus simple, en accord avec le metteur en scène.

Le Tigre et le Président montre la brutalité de la vie politique, toujours d’actualité. Doit-on en conclure que tous les hommes ne sont pas faits pour ce métier ?

Jacques : Tout le monde n’est pas fait pour le 110 mètres haies, tout le monde n’est pas fait pour être champion olympique ! C’est du sport de haut niveau quand on occupe ces fonctions politiques. Il faut avoir une intelligence, une faculté d’analyse, une force physique aussi…. Je ne sais pas comment ils font ! De ce point de vue-là, je les admire tout à fait.